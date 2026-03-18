Canile lager con barboncini toy sequestrato nel Napoletano

AGI - Un canile lager per barboncini toy, molto pubblicizzato su TikTok. È la scoperta dei carabinieri nel Napoletano, che hanno trovati 26 cani in un 'canile' costruito abusivamente sul solaio di un palazzo di Villaricca, dentro al quale era stato ricavato un complesso in muratura di gabbie recintate dotate in alcuni casi anche di lampade riscaldanti per i cuccioli neonati.
I barboncini nel canile venduti sui social per oltre mille euro
Un dedalo di ambienti costruito senza l’ombra di un’autorizzazione, per l’allevamento ma anche come vetrina per i numerosi clienti catturati sui social. Perché l’uomo che è stato ritenuto il titolare del canile, pubblicizza la rivendita su TikTok, abbinando il prezzo ai video dei musetti dei barboncini. Somme che oscillano tra i 1000 e i 1200 euro.
Il video dei carabinieri
"Il canile malsano"
Quello che non emerge online è l’ambiente malsano in cui questi cagnolini sono costretti a vivere in attesa di un nuovo padrone, tra i liquami e gli escrementi. In ambienti promiscui e ristretti.
Il sequestro del canile
I militari della stazione di Villaricca, col prezioso contributo di personale dell’Asl Napoli 2 di Marano, hanno sequestrato la struttura e denunciato l'allevatore. I cani saranno affidati all’Asl.
L’uomo denunciato è fratello di una donna di 35 anni che i carabinieri avevano denunciato lo scorso 25 luglio per chirurgia estetica abusiva. Anche lei pubblicizzava la propria attività su TikTok.