Il centro di Roma è 'zona 30', da oggi scattano le multe

AGI - Scatta le multe per chi supera i 30 km orari nel centro storico di Roma. A due mesi dall'entrata in vigore della cosiddetta "zona 30", finisce il periodo informativo e si passa alle sanzioni. Si parte dai 42 euro fino a oltre 3000 euro e si potranno perdere fino a 10 punti sulla patente e incappare in una sospensione.
L'annuncio era stato dato dall'assessore alla Mobilità Eugenio Patané all'inizio di gennaio, fissando l'inizio del nuovo regime proprio al 15 del mese, e precisando che "i limiti non si potranno superare nemmeno nelle strade larghe come Corso Vittorio Emanuele, Via del Teatro Marcello, il Traforo. Arterie che sono retaggio di una città a misura di auto che ora non c'è più visto che in Centro c'è grande domanda di pedonalità. Abbiamo il dovere di ridurre il differenziale di velocità tra soggetto forte e soggetto più fragile, così abbattiamo il rischio di mortalità".
Cosa cambia
Per gli automobilisti, nella pratica cambia poco. Almeno di giorno, quando a causa del traffico, la velocità media per attraversare il centro storico è di 17 km/h. E' lo stesso studio del Campidoglio a scrivere nero su bianco che "il maggiore beneficio si avrà in fascia notturna (22–06) e negli assi principali".
Le multe
Le multe previste in caso di violazione dei limiti sono piuttosto salate, vanno da 42 a 3.382 euro nei casi estremi che portano anche a taglio di 10 punti e sospensione di un anno della patente. Di notte, ovvero tra le 22 e le 7 del mattino, l’importo della sanzione a viene aumentato di un terzo.
Le strade monitorate
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le strade sottoposte a controlli sono quelle "della spina dorsale del Centro, quella che da Termini arriva al Vaticano passando da via Nazionale a via del Plebiscito fino a inoltrarsi lungo Corso Vittorio, dove in realtà a causa dei cantieri della Metro C oggi c’è ben poco da correre. Ma l’occhio digitale dei vigili potrebbe mettere a fuoco anche le altre vie ad alta densità di traffico, come via del Teatro di Marcello e via Petroselli, via Zanardelli e Corso Rinascimento, via del Tritone, via Barberini e via Veneto, via Florida e via delle Botteghe Oscure, il Traforo Umberto I e via Milano, via Torino, Fontanella Borghese e via di Monte Brianzo, oltre che via del Babuino e la discesa del Pincio".