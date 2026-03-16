Sequestrati 'svapo' alla cannabis con Thc pari a 15 spinelli

AGI - I finanzieri della Guardia di Finanza di Sulmona, diretti dal capitano Cecilia Tangredi, attraverso una mirata e costante attività di monitoraggio del territorio, hanno individuato e sottoposto a sequestro, anche dopo una perquisizione domiciliare, 10 dispositivi di vaporizzazione elettronici contenenti un liquido ad altissima concentrazione (superiore al 70%) di THC, principio attivo psicotropo della cannabis. Denunciato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, trovato in possesso delle suddette sigarette elettroniche.
Colori sgargianti e nomi accattivanti come 'pink drink' o 'high octane' impressi nelle confezioni degli inalatori che in realtà nascondevano un quantitativo di principio attivo che, una volta assunto, risulterebbe equivalente, per effetti potenziali, a circa 15 spinelli.
Identificazione del prodotto e supporto tecnico
L'identificazione della natura e della composizione del prodotto sequestrato è stata possibile grazie al supporto tecnico-scientifico di Arpa Abruzzo.
Pericolosità e non conformità dei dispositivi
Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la pericolosità del dispositivo è riconducibile principalmente alla capacità di rilasciare nell'immediatezza un'elevata quantità di sostanza psicoattiva. Inoltre, gli inalatori avevano un circuito elettrico giudicato non conforme ai requisiti di sicurezza.