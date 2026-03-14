Pedopornografia: bidello arrestato a Catania

AGI - Inchiesta contro la pedopornografia a Catania. La polizia di Stato ha arrestato un collaboratore scolastico di un istituto d'istruzione secondaria per detenzione di ingente materiale pedopornografico, comprese immagini delle alunne modificate.
Lotta alla pedopornografia
Gli accertamenti informatici degli specialisti cyber hanno consentito di identificare il collaboratore scolastico di una scuola media della provincia di Catania, nei confronti del quale la procura ha emesso un immediato decreto di perquisizione personale e informatica.
Nel corso delle operazioni, nei dispositivi, è stato scovato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici anche con vittime in età infantile o con scene di zooerastia, che hanno determinato l’arresto in flagranza di reato, convalidato dal gip di Catania.
Alunne fotografate in classe a loro insaputa
L'uomo, che è ora ai domiciliari, deteneva, inoltre, diverse foto digitali riprese nei locali scolastici con alunne minorenni, alcune delle quali realizzate a loro insaputa. Le immagini erano state successivamente modificate con programmi di intelligenza artificiale trovati nei dispositivi sequestrati, in modo da denudare le minori (deep-nude) posizionandole accanto all'immagine dell'indagato.
Il contrasto alla pedopornografia online
L'indagine sviluppata dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica e coordinata dalla procura etnea, è partita da una segnalazione della organizzazione non governativa statunitense National Centre for Missing Exploited Children al Centro nazionale di contrasto della pedopornografia online del Servizio Polizia Postale di Roma, che ha trasmesso la nota alla Postale di Catania per gli approfondimenti investigativi.
La segnalazione indicava il profilo dell'uomo il cui account conservava in memoria immagini e video di pornografia minorile.
Il Centro operativo per la sicurezza cibernetica
Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica è un'articolazione territoriale specializzata della Polizia Postale, fondamentale per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici. I Cosc, istituiti per rafforzare la sicurezza digitale in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gestiscono attività investigative, protezione di infrastrutture critiche e la sicurezza delle reti.