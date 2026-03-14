Auto nel dirupo, morti due giovani fidanzati nel Salernitano

AGI - Una coppia di fidanzati, lui 29 e lei 25 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse a Montecorice, comune del Cilento costiero in provincia di Salerno. Michele Pirozzi e Maria Magliocco, entrambi di Capaccio Paestum, erano a bordo di una vettura che, dopo l'impatto con un furgone, è finita oltre il guardrail, precipitando in una scarpata a picco sul mare per diverse decine di metri e finendo sugli scogli. I due occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall'abitacolo.
Due fidanzati morti nell'incidente
Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono svolti dai carabinieri di Agropoli. Secondo una prima ricostruzione, la vettura con a bordo i due fidanzati, è precipitata per circa 200 metri. La vettura ha impattato contro un altro mezzo per poi uscire di strada e precipitare giù dalla scarpata.
La dinamica dell'incidente
I corpi dei due fidanzati sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo durante il volo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre di terra, soccorritori fluviali e sommozzatori. L'auto, individuata dalla Guardia Costiera, sarà recuperata a breve. Sul posto il 118 anche con l'elisoccorso e i carabinieri. Il conducente dell'altro mezzo, lievemente ferito, è stato affidato alle cure dei sanitari.
Il cordoglio del sindaco per la scomparsa dei due fidanzati
Il Comune di Capaccio Paestum esprime "il suo profondo cordoglio ai familiari e agli amici di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, giovani nostri concittadini che, questa notte, hanno perso la vita in un incidente stradale a Montecorice". "Questa tragedia - afferma il sindaco Gaetano Paolino - scuote l'intera nostra comunità. Nel giorno dei funerali, con apposita ordinanza sindacale, sarà osservato un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici comunali e nelle scuole del territorio".