Giochi da tavolo, Carcassonne compie 20 anni e appassiona ancora

AGI - Per molti appassionati rappresenta uno dei primi incontri con il gioco da tavolo contemporaneo. Pubblicato nel 2000 e ideato dal game designer tedesco Klaus-Jürgen Wrede, Carcassonne è diventato nel tempo uno dei titoli più riconoscibili del settore, contribuendo a diffondere il genere del piazzamento tessere e a ridefinire il modo di costruire un’esperienza di gioco accessibile ma strategica.
Il successo del titolo è misurabile anche nei numeri. Dalla sua pubblicazione, Carcassonne ha superato i 10 milioni di copie vendute nel mondo, diventando uno dei giochi da tavolo moderni più diffusi a livello internazionale e mantenendo nel tempo una presenza costante nel mercato grazie a numerose espansioni e ristampe. Nel corso degli anni il gioco ha inoltre ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui lo Spiel des Jahres nel 2001, uno dei premi più influenti nel settore ludico.
Un successo duraturo e una comunità ampia
A più di vent’anni dalla sua uscita, il titolo continua a essere utilizzato da negozi, associazioni e gruppi di gioco come uno degli strumenti più efficaci per avvicinare nuovi giocatori al mondo dei board game. La combinazione tra regole accessibili, partite rapide e una mappa che cambia a ogni sessione ha contribuito a costruire nel tempo una comunità ampia e trasversale, capace di includere sia giocatori occasionali sia appassionati di lunga data.
Il mese dedicato a Carcassonne
È in questo contesto che nasce il mese dedicato a Carcassonne. Durante tutto il mese di marzo, Giochi Uniti, editore italiano del gioco, promuove una serie di iniziative commerciali e attività dedicate alla scoperta del titolo e delle sue numerose espansioni.
La forza di Carcassonne: un gioco sempre attuale
«La forza di Carcassonne sta nell’essere riuscito a rimanere attuale nel tempo», osserva Stefano De Carolis, direttore operativo di Giochi Uniti. «Parliamo di un gioco che ha superato i dieci milioni di copie vendute e che continua a essere utilizzato nei negozi e nelle associazioni come uno dei punti di ingresso più efficaci al gioco da tavolo moderno. Dedicarvi un mese significa riconoscere il ruolo che ha avuto nella crescita della comunità dei giocatori e offrire nuove occasioni per riportarlo al tavolo».
Giochi Uniti e la valorizzazione del gioco da tavolo
Fondata e con sede a Napoli, Giochi Uniti opera da anni nel settore dell’editoria ludica con una presenza consolidata nel Sud Italia e una rete di collaborazione con negozi e associazioni in tutta la penisola. "Il mese dedicato a Carcassonne si inserisce in questo percorso come un momento di valorizzazione di uno dei titoli che più hanno segnato la diffusione del gioco da tavolo contemporaneo", conclude De Carolis.