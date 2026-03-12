L'agente ricorda Bonaccorti, modello di buon senso

AGI - “Conoscevo Enrica Bonaccorti da più di 30 anni e non l’ho sentita mai parlare male di nessuno. Ogni suo intervento su qualunque argomento è sempre stato una dimostrazione di buon senso. Non perdeva mai l’occasione di dire la cosa giusta”. Andrea Quattrini, l’agente di Enrica Bonaccorti, raggiunto telefonicamente dall’AGI, ricorda così la conduttrice e autrice morta oggi all’età di 76 anni. Volto gentile della televisione.
Bonaccorti e il 'partito del buon senso'
“Io con lei scherzavo dicendole che avrebbe dovuto fondare il partito del buon senso. È stata un esempio – spiega Quattrini - in un’epoca in cui in televisione si sono visti tanti urlatori. È stata una grande donna che ha fatto la storia della televisione ed era anche una grande scrittrice”
La malattia di Bonaccorti e le parole in tv
Lo scorso settembre Bonaccorti aveva rivelato di avere un tumore al pancreas. Un’immagine pubblicata su Instagram la ritraeva su una sedia a rotelle con la figlia a fianco. Poi in televisione aveva parlato di come stava affrontando la malattia: “Mi sono stupita del fatto che mi sono congelata. Non ho provato né paura né tristezza - le sue parole - ma solo un’assenza. Come un lungo letargo ad occhi aperti”.
Il ricordo dell'amica Eleonora Giorgi
Poi aveva dedicato un pensiero l’amica Eleonora Giorgi morta il 3 marzo 2025 a 71 anni dopo una lunga battaglia contro la un tumore al pancreas. Una donna “di grande e spirito e forza”.
"Il tempo che ho davanti voglio riempirlo di vita"
“Non ho paura, la mia unica ragione di vita è mia figlia. Ci teniamo per mano e questo mi dà molta forza. Il tempo che abbiamo davanti nessuno lo sa. Lo voglio riempire di vita”, disse cinque mesi fa Enrica Bonaccorti davanti alle telecamere del Tg1.
Mara Venier: "Enrica sarai sempre con me"
“Enrica mia, sarai sempre con me”. Mara Venier pubblica su Instagram una foto che la ritrae sorridente con Enrica Bonaccorti. Un modo per ricordare l’amica scomparsa oggi all’età di 76 anni che è stata sua ospite a Domenica In.