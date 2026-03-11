Allevamento abusivo di cani di razza in palazzo un abbandonato

AGI - La Polizia di Stato è intervenuta a Torino all'interno di uno stabile abbandonato del quartiere Madonna di Campagna, dove vi era il sospetto che si trovassero rinchiusi dei cani allo scopo di una compravendita illegale degli stessi. Grazie alla segnalazione sulla linea 112 da parte di alcuni residenti, insospettiti dal trasporto di alcuni cuccioli di razza all'interno del condominio in questione da parte di due uomini, i poliziotti delle Volanti del Commissariato San Donato e dell'UPGSP eseguivano un accurato controllo all'interno dello stabile.
L'immobile, composto da quattro piani, si presentava in stato di completo abbandono, con masserizie varie accatastate nei locali, e in condizioni fatiscenti.
La scoperta dei cuccioli e della mamma
Al secondo piano, gli operatori, facendosi largo con difficoltà fra gli ambienti, invasi di sporcizia hanno scorto in due differenti stanze sei cuccioli di malinois, addormentati, e la loro mamma, rinchiusa in una delle camere adiacenti, separata da loro, senza alcuna possibilità di uscita.
Identificazione e salvataggio
Nella palazzina è stato identificato un cittadino marocchino di 30 anni, che reclamava la proprietà dei cani, e un suo connazionale, risultato estraneo ai fatti; entrambi irregolari. I cani sono stati tratti in salvo dagli operatori della Polizia di Stato.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale e, con la collaborazione di personale dell'ENPA, è stato riscontrato che mamma malinois era provvista di microchip e intestata a una persona residente in altra provincia. Pertanto, entrambi i cittadini marocchini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per la violazione della Legge sull'immigrazione, mentre per il primo è scattata anche la denuncia per le condizioni in cui i poveri animali erano tenuti e per ricettazione.