Il Lazio approva la legge su agevolazioni fiscali per la cultura

AGI - Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità la proposta di legge n. 228 del 15 ottobre 2025, che prevede agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Primo firmatario del provvedimento è Marco Bertucci, consigliere di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Bilancio.
Nel suo intervento in aula, Bertucci ha definito la norma "una legge dal forte valore simbolico", sottolineando l'obiettivo di tutelare paesaggio, beni culturali e ambiente, offrendo al tempo stesso ai piccoli Comuni e ai borghi strumenti concreti per attrarre contributi privati. Il consigliere ha ringraziato maggioranza e opposizione per il sostegno unanime, oltre all'assessore Righini e agli uffici regionali per il lavoro svolto.
La legge introduce un credito d'imposta Irap fino a 20mila euro per i soggetti che effettuano erogazioni liberali destinate alla promozione e valorizzazione dei beni culturali del Lazio, integrando e potenziando l'Art Bonus previsto dal DL 83/2014.
Finanziamenti e beneficiari
Per finanziare la misura sono stati stanziati 534mila euro per ciascuna annualità 2027 e 2028, oltre a 80mila euro nel 2026 per la realizzazione di una piattaforma informatica dedicata. Il beneficio è rivolto all'intero tessuto produttivo regionale: società di capitali, cooperative, società di persone, professionisti e fondazioni con sede legale o stabile organizzazione nel Lazio.
Gli interventi potranno essere promossi da enti pubblici, realtà senza scopo di lucro, cooperative culturali ed enti ecclesiastici riconosciuti, valorizzando il ruolo delle comunità locali nella tutela del patrimonio diffuso.
Modalità di accesso e piattaforma digitale
La norma prevede inoltre una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per definire modalità e procedure di accesso alle agevolazioni, e un regolamento attuativo della Giunta che disciplinerà anche la piattaforma digitale per la presentazione dei progetti e la gestione delle erogazioni.
"Obiettivo è quello di tutelare il nostro paesaggio, i nostri beni culturali, il nostro ambiente, e dare allo stesso tempo modo e maniera anche ai Comuni più piccoli, ai nostri borghi, l'attenzione di chi vuole contribuire in maniera fattiva al suo territorio. Ringrazio i colleghi consiglieri che hanno sottoscritto la proposta di legge, l'opposizione per aver compreso la valenza di questa iniziativa ed il lavoro dell'Assessore Righini e dei suoi uffici, che hanno reperito le risorse necessarie con tempestività", ha dichiarato Marco Bertucci.
Beneficiari e impatto della norma
"Abbiamo incluso tra i beneficiari l'intero tessuto produttivo regionale: società di capitali e cooperative, società di persone, società semplici e professionisti e fondazioni, tutti con sede legale o stabile organizzazione nel Lazio. Dall'altro lato, gli interventi possono essere promossi da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, cooperative culturali, enti ecclesiastici riconosciuti, valorizzando in questo modo il ruolo delle realtà territoriali, spesso custodi di beni culturali diffusi e di prossimità - prosegue il consigliere regionale di Fratelli d'Italia - ritengo questa legge simbolo dell'attenzione di questa amministrazione regionale verso i suoi territori: superiamo la logica dei contributi a bando ed introduciamo un incentivo automatico, basato su criteri oggettivi e su un sistema di prenotazione digitale, mobilitiamo capitali privati per la cultura riducendo così la dipendenza dai soli fondi pubblici, rafforziamo la collaborazione pubblico-privato, contribuiamo alla rigenerazione urbana, alla tutela del paesaggio e allo sviluppo turistico e valorizziamo il ruolo delle comunità locali e degli enti culturali. La sua approvazione unanime conferma la bontà del lavoro che siamo riusciti a portare avanti".