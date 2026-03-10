Che fine ha fatto Dollar, il cane bastonato

AGI - Da giorni tiene banco sul web. E' il cane Dollar, sottratto ai maltrattamenti di una famiglia di via Tuscolana a Roma che custodiva l'animale in balcone e lo bastonava.
A salvare il border collie blue merle è stato l'intervento di Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, che prima ha raccolto prove, video e denunciato tutto ai Carabinieri. Solo dopo questo intervento sono intervenute le autorità che hanno trasferito Dollar al canile della Muratella dove passati i 10 giorni di profilassi sarà messo in adozione. Da Muratella fanno sapere che sono già tanti quelli che hanno fatto richiesta, forse toccati dalla storia del 'cane bastonato', ma la nuova famiglia "sarà valutata attentamente" visto il triste trascorso dell'animale.
La polemica e la rivendicazione di Enrico Rizzi
Intanto però sui social è scoppiata la corsa delle associazioni a farsi fotografare con Dollar e da qui la polemica. Enrico Rizzi rivendica che la liberazione del border collie è solo merito suo e che "queste persone non si sono mai viste quando quel cane veniva maltrattato, non si sono viste quando sono arrivato sul posto, non si sono viste mentre presentavo denuncia ai Carabinieri (sono stato l’unico a farlo immediatamente), non si sono viste nelle ore e nei giorni in cui ero sotto quel palazzo a chiedere che l’animale venisse messo in sicurezza e portato subito via. Adesso però, a intervento concluso, compaiono con le foto con il povero Dollar, post e lezioni di diritto parlando addirittura di mie “sceneggiate”, senza ovviamente citarmi perché sono dei codardi".
Un lieto fine con polemica
Insomma anche una storia che poteva essere a lieto fine è finita in polemica, ma almeno Dollar è al sicuro.