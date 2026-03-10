Perché a tavola si scatena l'abbuffata

AGI - Un circuito neuronale nel cervello potrebbe avere un ruolo chiave nel controllo dei comportamenti di abbuffata alimentare. È quanto emerge da uno studio guidato da Xin-Yue Lv, Qian-Qian Yang e Yue Wang della Northeast Normal University, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), che ha identificato un gruppo di neuroni dell'ipotalamo laterale in grado di modulare il binge eating nei topi.
Le abitudini alimentari sono fortemente influenzate dai circuiti cerebrali che regolano fame, sazietà e motivazione. Tuttavia, i meccanismi neurali alla base dei comportamenti di abbuffata non sono ancora completamente chiariti.
Identificazione dei neuroni Tac1+
Per studiarli, i ricercatori hanno analizzato un sottotipo di neuroni coinvolti nella regolazione dell'alimentazione. Queste cellule, definite dalla presenza del gene tachykinin (Tac1), si trovano nell'area ipotalamica laterale, una regione cerebrale nota per il suo ruolo nel controllo dell'assunzione di cibo e liquidi. Utilizzando topi geneticamente modificati per esprimere un marcatore fluorescente nei neuroni Tac1+, gli autori hanno osservato che l'attività di queste cellule risultava inibita negli animali con comportamento di abbuffata.
Verifica sperimentale e chemogenetica
Per verificare il ruolo di questi neuroni, i ricercatori hanno utilizzato una tecnica chiamata chemogenetica, che consente di controllare selettivamente l'attività di specifiche cellule nervose. Gli esperimenti hanno mostrato che bloccare l'attività dei neuroni Tac1+ aumenta i comportamenti di binge eating, mentre attivare gli stessi neuroni riduce l'assunzione compulsiva di cibo.
Connessione con il lateral periaqueductal gray (LPAG)
Il lavoro ha inoltre individuato una connessione funzionale tra questi neuroni e una regione cerebrale vicina chiamata lateral periaqueductal gray (LPAG). Quando i ricercatori hanno bloccato il segnale proveniente dai neuroni Tac1+ verso questa area, il comportamento di abbuffata negli animali è aumentato.
Il ruolo del neurotrasmettitore sostanza P
Ulteriori esperimenti hanno mostrato che i neuroni Tac1+ esercitano il loro effetto attraverso il neurotrasmettitore sostanza P. Quando gli autori hanno impedito geneticamente a queste cellule di produrre questa molecola, le cellule della regione LPAG hanno mostrato una ridotta eccitabilità, accompagnata da un aumento del comportamento di binge eating nei topi.
Conclusioni e implicazioni
Secondo i ricercatori, i risultati descrivono un circuito cerebrale specifico coinvolto nel controllo delle abbuffate alimentari. In particolare, lo studio indica che i neuroni Tac1+ dell'ipotalamo laterale e il neurotrasmettitore sostanza P svolgono un ruolo importante nella regolazione di questi comportamenti. Gli autori sottolineano che comprendere i circuiti neuronali che controllano l'assunzione compulsiva di cibo potrebbe contribuire a chiarire i meccanismi biologici alla base dei disturbi del comportamento alimentare e delle alterazioni dell'alimentazione.