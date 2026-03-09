Famiglia bosco: Nordio, chiudere vicenda, in arrivo ispettori

AGI - Si attendono sviluppi sul caso della famiglia che viveva nel bosco. Gli ispettori del ministero della Giustizia arriveranno a giorni a l'Aquila dopo l'ordinanza del tribunale dei minorenni che ha disposto il trasferimento dei tre bambini in un'altra struttura e l'allontanamento dai figli della stessa madre Catherine Birmingham.
Famiglia nel bosco, Nordio conferma l'invio degli ispettori
"Confermo che abbiamo già dato disposizione di inviare gli ispettori" per il dossier della 'Famiglia nel bosco': ha riferito il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine di un convegno a Brescia organizzato da Fratelli d'Italia in vista del referendum.
L'ispezione al Tribunale per i minorenni dell'Aquila era stata anticipata dalla premier, Giorgia Meloni, in un'intervista tv a 'Fuori dal coro'. "Va ricordato", ha aggiunto il Guardasigilli, "che un accertamento preliminare era già stato avviato a novembre e direi che ora è arrivato il momento di arrivare a una definitiva conclusione di questa vicenda".
Meloni, la decisione dei giudici frutto di letture ideologiche
La decisione è arrivata dopo l'ordinanza del tribunale, che ha disposto l'allontanamento della madre dei bimbi, Catherine Birmingham, dalla struttura dove sono ospitati i suoi tre figli. Una scelta che secondo la premier rischia di infliggere ai bambini "un altro trauma" e sarebbe frutto anche di "letture ideologiche".
"Quanto sta accadendo sulla famiglia nel bosco mi lascia senza parole, adesso è stato deciso di allontanare la madre dalla struttura protetta", aveva detto la presidente del Consiglio a Fuori dal coro" per poi aggiungere: "non penso che questa decisione faccia stare meglio i bambini e penso che infligga loro un altro trauma".
"Penso che siamo oltre perché noi dobbiamo assistere inermi, sono decisioni secondo me figlie anche di letture ideologiche, tra l'altro quando nulla si dice a chi i figli li fa vivere nel degrado ad esempio nei campi rom e nessuno può fare nulla", le parole della presidente del Consiglio.
La prima istruttoria interna
A novembre Via Arenula aveva già disposto una prima istruttoria interna in seguito all'ordinanza con cui era stata sospesa la responsabilità genitoriale della coppia anglo-australiana ma la verifica era stata limitata all'esame degli atti e della documentazione. Stavolta il ministero ha optato per l'invio diretto di ispettori presso il tribunale aquilano per approfondire le modalità con cui è stato gestito il caso.
Il padre Nathan in visita ai tre figli
Stamane ancora visite alla Casa Famiglia di Vasto. Papà Nathan, la zia e la nonna sono tornati nella struttura per incontrare i tre fratellini che da venerdì dimorano qui senza la madre che è stata allontanata con ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila. La madre vive a Palmoli (Chieti) è tornata nella cosiddetta Casa del Bosco e questa mattina è tornata anche la Garante per i diritti dell'infanzia nella regione Abruzzo, Alessandra De Febis.
Il tentativo di mediazione
L'impressione è che il trasferimento dei tre bambini si sia fermato, per lavorare a una mediazione e la figura paterna secondo i magistrati è quella più adatta, ritenuta più tenuta corretta utile anche a rasserenare i bambini e la madre.
Dall'altra parte l'invio degli ispettori al Tribunale per i minorenni. Gli avvocati Femminella e Solinas presenteranno reclamo avverso l'ordinanza di allontanamento della madre dalla casa famiglia, hanno dieci giorni di tempo.
"Stiamo lavorando per fare in modo che i bambini non vengono spostati per evitare un altro trauma", afferma la garante.