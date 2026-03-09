App dei cimiteri con “profili” dei morti: stop del Garante

AGI - No alla commistione tra servizi istituzionali dei cimiteri e quelli di natura 'social' e commerciale: questa la motivazione per cui il Garante per la privacy ha sanzionato Stup, società che distribuisce Aldilapp in Italia, i comuni di Ancona e Velletri e i rispettivi gestori dei servizi cimiteriali.
Come funziona l’app Aldilapp
L'app consente agli utenti - previa registrazione - di individuare il luogo di sepoltura dei defunti nei cimiteri aderenti al servizio e offre anche funzionalità di tipo 'social' e commerciale.
Utilizzando il database comunale, Aldilapp crea di default i 'profili digitali' dei defunti, consentendo la pubblicazione di dediche e l'accensione di ceri virtuali visibili a tutti gli utenti, nonché la fruizione di servizi come la fornitura di fiori o la pulizia delle tombe.
Le criticità rilevate dal Garante
Dagli accertamenti, è emerso che l'utilizzo di un'unica piattaforma per offrire sia servizi istituzionali sia servizi di tipo 'social' e commerciale - inscindibilmente connessi tra loro - presenta diverse criticità.
Comporta infatti trattamenti di dati personali eccedenti rispetto alle sole finalità istituzionali e puo' creare negli utenti la legittima aspettativa che tutti i trattamenti siano riconducibili ai Comuni. Ulteriori criticità riguardano la regolamentazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti, la scarsa trasparenza nei confronti degli utenti, nonché l'inadeguatezza di alcune misure tecniche e organizzative.
Le misure imposte e la cancellazione dei profili
Il Garante ha quindi disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza, la netta separazione tra servizi istituzionali e quelli di natura 'social' e commerciale, nonché la cancellazione dei 'profili digitali' creati automaticamente dai database comunali e delle interazioni a essi associate. Tali servizi potranno essere erogati da Stup su richiesta degli utenti e senza utilizzare i database cimiteriali messi a disposizione dai Comuni esclusivamente per l'erogazione del servizio di informazione sull'ubicazione dei defunti nei propri cimiteri.
Le sanzioni a società, Comuni e gestori
Tenuto conto della natura innovativa del servizio, dell'assenza di reclami e della collaborazione fornita nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha irrogato sanzioni amministrative di importo contenuto: 6mila euro a Stup; 3mila euro al Comune di Ancona, 2mila euro al Comune di Velletri e 2.500 euro ai gestori cimiteriali.