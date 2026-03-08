L’augurio del Vice Direttore Generale di ACN per la Giornata internazionale della donna

AGI - Un augurio alla parte femminile della società, una riflessione sulla strada percorsa finora e su quanto resta ancora da fare.
È questo il cuore del messaggio di Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale di ACN, in occasione della Giornata internazionale della donna. Una ricorrenza che ha un valore sostanziale, e che è anche occasione per ragionare sul ruolo essenziale che le donne possono svolgere negli ambiti lavorativi tecnologici che stanno trasformando la società.
L’iniziativa si inserisce nelle attività proposte dal CUG – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
“Le donne hanno percorso tanta strada per riuscire a trovare una parità sostanziale. Nel lavoro, nella vita privata, in tutti gli ambiti delle nostre esistenze. Ma tanta strada ancora c'è da fare. Quindi questa giornata ha ancora un senso preciso” afferma Nunzia Ciardi facendo riferimento al settore della cybersicurezza. E lancia un messaggio alle donne e alle ragazze: “È un campo sul quale si giocherà il futuro delle società. Sono profondamente convinta che vi è un bisogno estremo anche di professionalità umanistiche che sappiano di digitale e di cybersicurezza”, ma conservando quello sguardo complessivo che proprio la formazione umanistica può dare.
“Perché su questo terreno si gioca il destino delle nostre vite, gli scopi ai quali vogliamo arrivare, i limiti che vogliamo mettere alle tecnologie che possono trasformare le nostre società. Le donne in questo possono e devono svolgere un ruolo essenziale con il loro tipo particolare di approccio al lavoro, che è un approccio complessivo ordinato, sensibile”, esortando in conclusione alla capacità di fare squadra per raggiungere traguardi importanti “ma anche per tenere la porta aperta a quelle che verranno”.