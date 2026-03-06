La fregata Martinengo inviata a difesa di Cipro

AGI - È la fregata missilistica Federico Martinengo la nave della Marina militare italiana destinata all'area di Cipro, nell'ambito dell'operazione per proteggere l'isola dagli attacchi iraniani in coordinamento con Spagna, Francia e Olanda.
La Martinengo, operativa dal 2018, si trova nella base di Taranto dopo aver partecipato alla missione europea Eunavfor Aspides nel Mar Rosso per proteggere il traffico mercantile dalle minacce Houthi. Fa parte delle Fregate europee multi-mission (denominate in Italia classe Bergamini) frutto di un progetto congiunto italo-francese.
La fregata è intitolata al contrammiraglio Federico Carlo Martinengo, caduto in combattimento davanti alle coste livornesi mentre era al comando di una vedetta antisommergibile che fu attaccata da due dragamine tedesche. La nave ha un equipaggio standard di circa 168-185 militari ed è dotata di un cannone prodiero per interdizione navale e obiettivi terrestri a lungo raggio e per il tiro antiaereo e di missili Aster 30 per la difesa aerea d'area (antiaereo e antimissile).