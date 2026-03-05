Aggredito da un toro, muore imprenditore a Potenza



Tragedia in una azienda agricola, la vittima è un 57enne
AGI - Un uomo di 57 anni, Leonardo Guglielmi, è morto a Filiano (Potenza) dopo essere stato aggredito da un toro. Il fatto è avvenuto mercoledì pomeriggio, ma la notizia si è appresa solo oggi.

L'incidente, avvenuto all'interno dell'azienda agricola del 57enne, secondo una prima ricostruzione, è accaduto mentre l'imprenditore agricolo stava facendo rientrare l'animale nella stalla.

Sul posto operatori del 118, che non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo, e i carabinieri che indagano sull'accaduto.

