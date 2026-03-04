Morde un vigile nel Nisseno, arrestato un automobilista

AGI - Ha aggredito a morsi un vigile urbano di Riesi. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato un 35enne per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.
L'episodio si è verificato nei pressi degli uffici della Polizia municipale, dove un ispettore superiore era impegnato in un servizio di controllo del territorio. Secondo quanto ricostruito, l'uomo - sopraggiunto a bordo della propria auto - avrebbe assunto un atteggiamento intimidatorio e offensivo nei confronti dell'agente. Invitato a chiarire la propria posizione negli uffici della Polizia municipale vicina, l'indagato avrebbe improvvisamente aggredito fisicamente il pubblico ufficiale, colpendolo ripetutamente al volto e alla mano e mordendolo a un dito. Il gesto appare verosimilmente riconducibile a un precedente risentimento dell'uomo nei confronti dei vigili urbani.
L'intervento e le conseguenze per l'agente
L'intervento di altri operatori presenti e dei carabinieri ha permesso di immobilizzare l'uomo, evitando ulteriori conseguenze. L'agente aggredito ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.
Il possesso di un coltello e le misure cautelari
L'indagato è stato inoltre trovato in possesso di un coltello a serramanico, successivamente sequestrato. Il 35enne è stato arrestato e, su disposizione del pm di Caltanissetta, posto ai domiciliari. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, con permanenza domiciliare nelle ore notturne.