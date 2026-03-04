Trovato morto con una ferita sospetta il patron di TelePordenone

AGI - Un imprenditore di Pordenone, Mario Ruoso, 87 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di Porcia di Pordenone. L'anziano era una figura e una voce storica della città, nella quale aveva fondato anche l'emittente televisiva Telepordenone. Inoltre era proprietario del Garage Venezia e collezionista di auto d'epoca. Il ritrovamento del corpo ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto, agenti della Polizia di Stato con il personale della polizia scientifica, impegnati negli accertamenti per chiarire le cause del decesso che sembra non conducano a un gesto autolesionistico.
Ferita sospetta
L'uomo, secondo quanto si è appreso, ha una ferita al capo. È stato un suo parente stretto a dare l'allarme e a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono al lavoro gli agenti della Polizia assieme agli esperti della Scientifica assieme al medico legale Antonello Cirnelli chiamato dalla Procura per chiarire le cause del decesso. Al momento non si esclude alcuna pista di indagine.
Ruoso è personaggio molto noto nella zona per essere stato uno dei primi imprenditori friulani a investire nel settore delle televisioni private. L'emittente, dopo decenni di intensa attività, ha chiuso. Cavaliere del lavoro, Ruoso era il proprietario del Garage Venezia uno dei più longevi saloni per la vendita di automobili del Friuli Venezia Giulia.