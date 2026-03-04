Morti sospette in ambulanza Croce Rossa: riesumazione dei corpi

AGI - "Ci si attende uno sviluppo significativo delle indagini, anche perché la Procura di Forlì dispone di strumenti e competenze adeguate. I magistrati che stanno seguendo il caso sono molto preparati e sono certo che analizzeranno ogni aspetto della vicenda, coinvolgendoci sia sul piano personale sia su quello professionale". Lo ha dichiarato l’avvocato Max Starni, legale di una delle famiglie delle persone decedute nel Forlivese durante un trasporto di routine verso una struttura ospedaliera.
Indagato un operatore sanitario di 27 anni
La vicenda vede indagato, con l’accusa di omicidio volontario continuato aggravato dalla premeditazione, un operatore di 27 anni della Croce Rossa locale. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Forlì che, dopo aver disposto l’autopsia sull’ultima vittima, sta ora valutando la riesumazione delle altre quattro persone decedute per svolgere ulteriori accertamenti.
I decessi tra febbraio e novembre 2025
I decessi sospetti risalgono al periodo compreso tra febbraio e novembre 2025. "In sostanza – prosegue Starni – si trattava di trasporti effettuati da un servizio qualificato, simile a un taxi sanitario. Le persone coinvolte non si trovavano in condizioni tali da richiedere l’assistenza di un medico o di un infermiere, ma dovevano semplicemente essere trasferite da una struttura ospedaliera a un’altra per attività di routine. Il fatto che si siano verificati cinque decessi durante trasporti così ordinari evidenzia chiaramente una situazione anomala, che viene ora approfondita sotto il profilo investigativo", conclude il legale.