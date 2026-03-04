I funerali di Domenico, folla a Nola

AGI - C’è già folla all’esterno del Duomo di Santa Maria Assunta di Nola, dove è arrivato da Napoli il feretro di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di un cuore danneggiato.
Tanti mazzi di fiori sono stati sistemati davanti all’ingresso della chiesa, mentre alcune persone indossano una maglia bianca con il volto di Domenico e la scritta ‘Il nostro guerriero’. Il rito funebre sarà celebrato alle 15 di questo pomeriggio dal vescovo di Nola, Francesco Marino.
Oltre 170 le testate giornalistiche accreditate, tra cui anche la Bild e l’agenzia di stampa turca Anadolu. Lungo l'applauso che ha salutato l'arrivo della bara.
L'applausi all'arrivo del feretro in Chiesa a Nola
Il feretro bianco è stato sistemato davanti all’altare. Sopra la bara è stata poggiata la foto di Domenico, ritratto con il suo orsacchiotto di peluche preferito, la stessa immagine utilizzata nei manifesti funebri che tappezzano la città. Davanti, un mazzo di fiori bianchi donati dalla nonna.
Una lunga fila per l'ultimo saluto a Domenico
Subito dopo l’ingresso in Duomo a Nola del feretro, si è creata una lunga fila di persone che si stanno avvicinando all’altare per dare l’ultimo saluto a Domenico e per abbracciare la madre, Patrizia Mercolino, e il padre Antonio.
Altre corone di fiori sono state lasciate all’esterno della chiesa dai compagni di scuola dei due fratelli di Domenico, dalle maestre e dai gruppi organizzati del Nola Calcio.
Arrivato in Cattedrale anche il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, che ha raggiunto subito l’altare per portare le condoglianze alla famiglia.
Tra le autorità è previsto anche l’arrivo del presidente della Regione Campania Roberto Fico, del presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi, del vicesindaco della Città metropolitana Giuseppe Cirillo. Attesa anche la premier Giorgia Meloni.
Manifesti e fiori bianchi lungo le strade. Le serrande abbassate dei negozi. E tante mamme in piazza con i loro piccoli. Oggi per Nola è lutto cittadino.
Santa messa all'ospedale Monaldi
In contemporanea con i funerali del piccolo Domenico sarà celebrata una Santa Messa anche all’ospedale di Napoli Monaldi, dove è stato operato il piccolo il 23 dicembre dello scorso anno e dove è morto il 21 febbraio.
"Con questo momento di raccoglimento e preghiera" spiega l'ospedale "l’intera comunità dell’Azienda Ospedaliera dei Colli desidera stringersi con rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, condividendo un lutto che ha profondamente colpito operatori sanitari, professionisti e personale tutto".
"La scelta di celebrare la funzione nello stesso orario delle esequie nasce dalla volontà di essere vicini alla famiglia nella preghiera. L’iniziativa vuole anche lanciare un segnale di unità e responsabilità: nel rispetto del dolore dei familiari e della comunità, l’Azienda rinnova la fiducia nel lavoro degli organi competenti e ribadisce l’auspicio che si possa fare piena e tempestiva chiarezza su quanto accaduto".