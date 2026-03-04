Capitale del Mare 2026, vince Ravenna

AGI - È Ravenna la Capitale del mare 2026: a proclamare la città romagnola è stato il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci nella Sala monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri. Al comune vincitore sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per finanziare le attività di promozione della cultura marittima. Tra le città candidate c'erano Ancona, Gaeta, Riccione, Brindisi, Taranto, Santa Cesarea Terme e Policoro.
"Questa iniziativa è nata per rendere competitivo il valore di una comunità nel suo rapporto con il mare", ha ricordato Musumeci, "il governo ha posto al centro del suo programma la valorizzazione del mare, questo significa avviare una interlocuzione seria, concreta, diretta con le comunità che vivono il mare". "Abbiamo 8 mila km di coste lungo le quali ci sono città di mare e città con il mare, credo sia necessario superare questo divario attraverso un approccio diverso alla cultura del mare, del mare non possiamo occuparci solo da maggio a settembre".
Il titolo "Capitale italiana del mare"
Il titolo "Capitale italiana del mare" è istituito per promuovere progetti, iniziative e attività dedicate alla valorizzazione e alla piena fruizione della cultura marittima italiana. L'iniziativa favorisce il confronto e la competizione positiva tra le diverse realtà territoriali costiere, coinvolgendo tutti i Comuni italiani affacciati sul mare. Sono considerate tutte le componenti dell'economia marittima, con particolare attenzione alla diffusione della conoscenza del mare, alla tutela della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse marine.
Le motivazioni della giuria
"La proposta progettuale del Comune di Ravenna si è distinta per la coerenza agli obiettivi del bando, per il programma di dettaglio che valorizza la candidatura, nonché per lo strumento di governance e gli indicatori di performance definiti, che rendono i risultati attesi estremamente credibili e gli indicatori economici compatibili con il successo del progetto nell’arco dell’anno di riferimento - si legge - Per questi motivi, in conformità alle finalità del bando ministeriale e ai relativi chiarimenti interpretativi, esaminate tutte le proposte pervenute, la Giuria, all’unanimità, ha designato la città di Ravenna quale Capitale del Mare 2026. La Giuria, infine, vuole esprimere il proprio sentito apprezzamento per l’iniziativa del Ministero che ha consentito ad oltre cinquanta comunità italiane di presentare progetti attendibili di valorizzazione del territorio nel pieno rispetto della cultura del mare".
Finanziamento per il comune vincitore
Il Comune costiero riceverà un finanziamento di un milione di euro per realizzare il programma di attività presentato nella candidatura. Sono state 54 le domande vagliate dalla giuria.