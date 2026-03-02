La vedova di Liu Wenham: 'Mio marito poteva salvarsi'

AGI - "Mio marito poteva salvarsi. Poteva essere curato per i suoi problemi psicologici o sarebbe potuto essere ancora vivo se fosse stato colpito dagli agenti alle braccia o alle gambe e non alla testa". La signora Ma Xia è la vedova di Liu Wenham, il trentenne cuoco di nazionalità cinese morto l'1 febbraio scorso nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral a Milano.
In un'intervista all'AGI, la donna, assistita dall'avvocato Fan Zheng, racconta il difficile percorso esistenziale del marito, legato soprattutto alla sua salute psichiatrica, che aveva aggredito una guardia giurata rubandogli l'arma, usata poi per sparare contro la volante blindata. Gli agenti avevano poi risposto al fuoco ferendolo a un braccio e alla testa. Liu Wenham era deceduto dopo alcuni giorni di agonia in ospedale e la Procura aveva iscritto quattro agenti per omicidio colposo "a titolo di garanzia" con la scriminante dell'uso legittimo delle armi per la situazione di pericolo in cui si trovavano.
"Mio marito viveva in Italia da più di due anni. A gennaio di quest'anno mi aveva raccontato di avere dei conflitti con delle persone di colore e poi che si sentiva depresso. Il 26 gennaio mi aveva detto che qualcuno lo stava inseguendo e che non poteva più tornare a casa. Mi ripeteva: 'Sono arrivati, vogliono uccidermi'. Durante le videochiamate dagli alberghi dove stava e che cambiava sempre non mi diceva una parola, ma con lo sguardo mi faceva capire che erano nella stanza accanto e che sarebbero venuti a ucciderlo".
La ricerca di aiuto e il furto
La situazione si complica sempre di più: "Mi ha raccontato che era andato dalla polizia per chiedere protezione ma non era riuscito a entrare. Continuava a ripetere che non poteva tornare. Il 28 gennaio abbiamo perso i contatti, poi abbiamo saputo che gli avevano rubato il telefono e i soldi ed era stato costretto a vagare per strada. Era davvero senza via d'uscita. Voleva tornare a casa, voleva vedere me e i bambini ma aveva paura di causarmi problemi".
La donna individua nel furto del telefono e dei soldi "una miccia che ha accelerato lo sviluppo degli eventi". E ipotizza: "Se in quel momento fosse stato trattenuto o avesse ricevuto cure, credo che forse non sarebbe successo ciò che è accaduto dopo. Anche la polizia, fermandolo tre volte, aveva notato che non era mentalmente stabile. In ognuna di quelle tre occasioni cercava di salvarsi, voleva proteggersi, voleva tornare a casa vivo. Eppure è stato rilasciato ogni volta. Una volta è stato anche portato in un centro psichiatrico ma è stato comunque dimesso. Ha cercato aiuto, ma nessuno è riuscito ad aiutarlo".
La reazione degli agenti e le conseguenze familiari
Secondo la donna la reazione degli agenti sarebbe stata "eccessiva". "Finché non aveva ferito nessuno, perché non colpirlo alle gambe o alle braccia per renderlo incapace di muoversi? Un colpo alla testa non lascia alcuna possibilità di sopravvivenza. Ora il pilastro della mia famiglia è crollato. I miei figli non hanno più un padre, io non ho più un marito, la mia famiglia è distrutta. Sia i miei genitori sia quelli di mio marito sono deceduti. Mio marito e i miei figli erano la mia unica famiglia e la sua morte ci ha fatto perdere anche l'unica fonte di reddito. Al momento posso solo fare lavori saltuari, ma con i bambini nessuno è disposto ad assumermi e questo mi preoccupa molto. Non so se riuscirò a sostenere tutte le spese per due figli. Posso solo fare tutto il possibile per crescerli bene. Ho già chiesto aiuto alle autorità del mio Paese, che ci hanno fornito un sostegno temporaneo".
Ma Xia lascia un ricordo del marito: "So che amava me e i nostri figli. I bambini chiedono ogni giorno quando tornerà il papà. Anche loro non hanno dimenticato il padre che li amava".