Roma: auto in fuga da polizia provoca un incidente. Uccisa una famiglia di tre persone

Uccisa una famiglia di tre persone. Arrestate tre persone. In auto avevano attrezzi da scasso
Roma incidente stradale
AGI - Tre morti e un ferito. È il bilancio di un incidente provocato da un veicolo che, sottoposto a controllo da un equipaggio della Polizia di Stato in zona Quarticciolo, ha ignorato l'alt dandosi alla fuga.

Durante l'inseguimento, all'equipaggio della Polizia se ne è aggiunto uno dei Carabinieri che ha perso il contatto mentre l'auto della Polizia è rimasta in scia, sebbene a distanza, proprio per non generare rischi.

Il veicolo in fuga, giunto all'altezza di via Collatina, ha però invaso il senso di marcia opposto, scontrandosi contro un secondo veicolo privato: i tre passeggeri, componenti di una stessa famiglia - padre, madre e figlio - nell'impatto sono morti.

I tre occupanti del veicolo in fuga sono stati arrestati per omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza e porto di oggetti atti allo scasso (all'interno dell'abitacolo sono stati trovati jammer e cacciaviti). Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e personale del 118.

