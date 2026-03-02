Roma: auto in fuga da polizia provoca un incidente

AGI - Tre morti e un ferito. È il bilancio di un incidente provocato da un veicolo che, sottoposto a controllo da un equipaggio della Polizia di Stato in zona Quarticciolo, ha ignorato l'alt dandosi alla fuga.
Durante l'inseguimento, all'equipaggio della Polizia se ne è aggiunto uno dei Carabinieri che ha perso il contatto mentre l'auto della Polizia è rimasta in scia, sebbene a distanza, proprio per non generare rischi.
Il veicolo in fuga, giunto all'altezza di via Collatina, ha però invaso il senso di marcia opposto, scontrandosi contro un secondo veicolo privato: i tre passeggeri, componenti di una stessa famiglia - padre, madre e figlio - nell'impatto sono morti.
I tre occupanti del veicolo in fuga sono stati arrestati per omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza e porto di oggetti atti allo scasso (all'interno dell'abitacolo sono stati trovati jammer e cacciaviti). Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e personale del 118.