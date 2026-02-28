Meloni convoca una riunione con i vicepremier e Crosetto

AGI - A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, con l'attacco congiunto Usa-Israele contro l'Iran, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione telefonica con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre ai sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. E' quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi.
Nel frattempo, Tajani ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina alla quale parteciperanno "tutti gli ambasciatori dell'area per una valutazione della situazione e per decidere eventuali provvedimenti da adottare".
Commentando con SkyTg24 l'attacco di questa mattina, il ministro degli Esteri ha detto: "Lavoriamo sempre per la pace sperando che si concluda rapidamente questa guerra, ma la reazione iraniana sembra già pronta quindi non c'è da essere troppo ottimisti in questo momento. La nostra prima preoccupazione è quella dei nostri connazionali. Per il momento non ci sono problemi con i nostri connazionali, durante gli attacchi non c'è stato nessun ferito italiano. Certo, la situazione è molto preoccupante e noi già abbiamo ridotto da alcune settimane al minimo la presenza diplomatica a Teheran, siamo pronti all'evacuazione anche degli italiani che volessero farlo, cosi' come abbiamo fatto in occasione della guerra di qualche mese fa".
"Già da qualche giorno avevamo detto agli italiani ad abbandonare il Paese -ha concluso Tajani -, cosa che era stata fatta dai turisti, dai lavoratori. Sono rimasti soltanto gli italiani che vivono là, che sono sposati o sposate con dei cittadini iraniani".
In un messaggio postato su X la Farnesina ha invitato "per emergenze a contattare l'Ambasciata d'Italia a Teheran al numero 00989121035062, l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv allo 00972548803940, il Consolato Generale a Gerusalemme allo 00972505327166 o Unita' di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it".
Crosetto, "personale della nostra Difesa non coinvolto"
"Sto seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione in Iran, in Israele e, più in generale, nell'intera area del Medio Oriente - ha affermato su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto -.Sono in costante contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Comandante del Covi, che mi aggiornano continuamente sugli sviluppi in corso. La priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri militari e di tutto il personale italiano impegnato nei teatri operativi internazionali. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto".
"Continueremo a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della situazione - ha assicurato il ministro Crosetto -, pronti ad adottare ogni misura necessaria a tutela dei nostri connazionali e a sostegno della stabilità dell'area".