Incidente tram: verifiche sul sistema, disposte le autopsie

AGI - La Procura di Milano sta svolgendo accertamenti sul sistema 'uomo morto' del tram della linea 9 che ieri è deragliato in viale Vittorio Veneto, a Milano, provocando la morte di due passeggeri e il ferimento di una cinquantina di persone, di cui alcuni ricoverati in codice rosso ma non in pericolo di vita. Il dispositivo montato sul tram deragliato era dotato di questo sistema e di un altro meccanismo detto 'sorvegliante' che blocca il mezzo se non rileva alcun movimento attivo da parte del guidatore per trenta secondi. Bisognerà capire se il sistema abbia funzionato o, se no, per quali ragioni. L'esperto conducente del tram deragliato, non lontano dalla pensione, è stato portato al Policlinico dopo l'incidente in codice verde dove dovrebbe restare ancora oggi per ulteriori verifiche sulle sue condizioni.
Pm attende gli atti della Polizia locale, disposte le autopsie
La pm Elisa Calanducci sta aspettando il dossier della Polizia Locale prima di procedere ad atti formali nell'inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose sul deragliamento del tram in cui sono morte due persone e una cinquantina di persone sono rimaste ferite. Al momento l'autista è stato interrogato solo dalla Locale e non ancora dal magistrato che lo farà solo quando avrà più chiaro il quadro di quanto è accaduto sulla base delle ricostruzione della Locale. Nel frattempo sono state disposte le autopsie delle vittime, Ferdinando Favia e Abdoul Karim Touré, con data ancora da stabilire. Il conducente del tram ha detto alla Polizia locale di avere avuto un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo. Al momento non è iscritto nel registro degli indagati.
Fiori sul posto
Due mazzi di fiori bianchi, rose e calle, e una scritta essenziale vergata a mano: "Il cordoglio di Atm". L'azienda dei trasporti milanesi, coi suoi rappresentanti, li ha deposti sul luogo dove ieri è deragliato un tram della linea 9, in viale Vittorio Veneto, causando 2 morti e oltre 50 ferite.
Anche sul grosso albero su cui ha rimbalzato il tram al momento della curva, qualcuno ha privatamente lasciato un fiore, una singola gerbera bianca appoggiata al fusto della pianta.