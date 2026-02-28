Trovata morta la balenottera che nuotava nel porto di Napoli

AGI - La sua presenza era stata segnalata lunedì e filmata, diventando virale nei social. Ma la balenottera che aveva nuotato nel porto di Napoli è stata ritrovata morta. A darne notizia la Capitaneria di Porto. Ieri, intorno alle ore 20.50, la nave Bruno Gregoretti della Guardia costiera, in transito all'interno del porto, ha avvistato, in prossimità dell'uscita, la balenottera. Il corpo del cetaceo galleggiava privo di vita.
La Capitaneria di Porto ha subito allertato la motovedetta sar cp890 che, insieme a un mezzo navale del gruppo ormeggiatori di Napoli, ha provveduto a spostare la salma dalle rotte di ingresso e di uscita del traffico navale.
Il trasferimento della balenottera per gli accertamenti
Nelle prime ore della mattinata di oggi, la balenottera è stata trasferita ai cantieri navali Piloda Shipyard, che hanno offerto la disponibilità del sito e dei loro mezzi meccanici e attrezzature. Intervenuto in cantiere, per gli accertamenti tecnico/sanitari del caso, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, che ha il compito di eseguire l'esame autoptico per determinare le cause che hanno determinato il decesso del cetaceo.
Le indagini necroscopiche
Nel pomeriggio di oggi, la balenottera sarà trasferita presso il centro della ditta proteg di caivano, dove verosimilmente nella giornata di lunedì prossimo verrà sottoposta alle indagini necroscopiche, che daranno importanti informazioni non solo per conoscere meglio le cause del decesso ma anche di interesse scientifico.