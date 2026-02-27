Firenze: trovato morto in casa, ipotesi omicidio

AGI - Il cadavere di un uomo, con ferite da arma da taglio, è stato rinvenuto in appartamento nel quartiere di Rifredi, a Firenze. I carabinieri, intervenuti nella notte appena trascorsa assieme ai sanitari del 118, ipotizzano che possa trattarsi di un omicidio. Presso l'abitazione, situata in via Reginaldo Giuliani, sono presenti gli specialisti della scientifica dell'Arma dei carabinieri.
Fermate tre persone
Secondo indiscrezioni non confermate, tre persone sarebbero state fermate perché sospettate di essere coinvolte nella vicenda. Quanto al movente prenderebbe consistenza la pista di una spedizione punitiva legata allo spaccio di droga.
L'inseguimento
Secondo le prime ricostruzioni, tre giovani avrebbero inseguito un uomo alla stazione di Rifredi. L'uomo, cercando di sfuggire, si sarebbe rifugiato nell'appartamento di un amico in via Reginaldo Giuliani.
Il gruppo sarebbe poi riuscito a entrare nell'abitazione, dove si è verificata la tragedia: l'uomo ha colpito e ucciso uno dei giovani, ferendo altre due persone presenti nell'appartamento, trasportate successivamente al policlinico di Careggi. Dopo l'aggressione, l'uomo si sarebbe dato alla fuga.