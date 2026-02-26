Valanga in Valdidentro, due morti

ADV
AGI - Una valanga in Valdidentro, in provincia di Sondrio, ha causato la morte di due persone. L'evento è avvenuto alle 10.23 e le vittime sarebbero un uomo e una donna di 20-30 anni. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elisoccorso di Sondrio e di Bergamo. C'è un sopravvissuto
ADV
È stato lui ad allertare i soccorritori. L'uomo è stato valutato sul posto e non si è ritenuta necessaria la sua ospedalizzazione. Le due vittime invece sarebbero due valtellinesi. La tragedia è avvenuto sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, nella zona dei laghi di Cancano.
ADV
Condividi
ADV