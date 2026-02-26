'Gravi violazioni e inadempienze'. Revocata la concessione della spiaggia di Mondello
Il litorale, uno dei più belli e simbolici della Sicilia, è al centro di una battaglia politico-giudiziaria avviata dal deputato regionale Ismaele la Vardera e che aveva fatto emergere infiltrazioni mafiose nei lidi palermitani
Fabio Greco
Spiaggia di Mondello, Palermo
AGI - È stata revocata la concessione demaniale marittima alla società Italo Belga per la gestione della spiaggia di Mondello, una delle più belle e simboliche della Sicilia, al centro di una battaglia politico-giudiziaria avviata dal deputato regionale Ismaele la Vardera e che aveva fatto emergere infiltrazioni mafiose nei lidi palermitani.

"L'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente - si legge in una nota della Regione - comunica che, con decreto firmato dal direttore generale del dipartimento Ambiente Calogero Beringheli, ha ritenuto insufficienti le controdeduzioni presentate dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga e pertanto ha deciso di adottare un provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima per gravi violazioni e per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione stessa".

