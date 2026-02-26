Livorno, un uomo ucciso nello studio del commercialista

AGI - Un uomo è morto a Livorno all'interno dello studio di un commercialista. È un 56enne, Francesco Lassi, che è stato accoltellato nello studio di via Grande, al civico 110. L'assassino aveva il volto travisato ed è fuggito senza lasciare tracce.
Dallo studio del commercialista è partita la richiesta di soccorsi, e un'ambulanza del 118 ha raggiunto in poco tempo l'edificio nel centro storico di Livorno. I tentativi di rianimare la vittima si sono rivelati presto inutili. Sul posto è arrivata anche la polizia che ha interdetto l'accesso per avviare i rilievi. La polizia scientifica ha già isolato numerose tracce.
Le indagini e un sospettato
Sul posto si è radunata una folla di curiosi e gli agenti hanno ascoltato alcune persone che potrebbero aver fornito elementi utili alle indagini. Nelle stesse ore un uomo è stato condotto negli uffici del commissariato di via Fiume e si sospetta che possa essere legato al delitto. L'uomo è stato arrestato dopo una breve fuga.
Grazie a un testimone, il presunto assassino sarebbe stato fermato nell'area del porto. Sul posto si è registrato un grande dispiegamento di forze dell'ordine. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Niccolò Volpe.
Le cause del decesso
Nello studio di via Grande è arrivato anche il medico legale incaricato dal pm di turno per eseguire i primi rilievi. Non ci sarebbero dubbi sulle cause del decesso: il 56enne, del quale al momento non si conoscono le generalità, è morto per le ferite inferte da un'arma da taglio.
Il movente e le ipotesi
Si indaga sul possibile movente. Non è da escludere che l'assassino conoscesse la vittima e che avesse seguito gli spostamenti del suo bersaglio per colpirlo. Si indaga anche su una possibile correlazione tra il movente e la presenza della vittima nello studio commercialistico.