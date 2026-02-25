I Pokèmon compiono 30 anni, su Ebay oltre 360 ricerche al minuto

AGI - Il primo a comparire, e ancora oggi il più amato, è stato Pikachu. Era il 27 febbraio 1996 anche se il fenomeno mondiale, e il suo arrivo in Italia, è datato 10 gennaio 2000. Da lì è stato un continuo di crescita, leggere flessioni e ripartenze ancora più robuste. Oggi, a 30 anni di distanza, la passione dei più giovani (ma non solo) per i Pokémon non accenna a placarsi.
"Pokémon" è infatti la parola chiave più cercata su eBay.it dal 2024, con una ricerca effettuata ogni 14 secondi circa. A livello globale, le ricerche sono arrivate a oltre 360 volte al minuto in media nel 2025. Centinaia di migliaia le carte Pokémon listate sul marketplace in Italia, con una crescita del +8% nel 2025. Pikachu, per l'appunto, resta il più amato con 3.300 ricerche l'ora nel 2025 a livello globale e con vendite aumentate del 120% anno su anno.
Ma anche l'effetto nostalgia gioca la sua parte, visto che, nel 2025, gli articoli Nintendo Pokémon sono stati cercati dagli utenti più di 160 volte all'ora, grazie alle recenti uscite di nuove avventure legate alla serie principale e il crescente trend del retrogaming. Il successo globale del videogioco ha dato vita a un vero e proprio fenomeno culturale, con la nascita di nuove serie videoludiche, anime, film, manga, libri e gadget di ogni tipo.
Tra le espressioni di maggior successo del franchise spicca il gioco di carte collezionabili, che negli anni ha costruito una community internazionale di appassionati e collezionisti, trasformandosi in uno degli ambiti più vivaci e seguiti dell'intero universo Pokémon.
In occasione di questo anniversario eBay celebra i Pokémon con un'intera settimana di eventi su eBay Live, piattaforma di shopping interattivo in diretta. Fino al primo marzo, infatti, su eBay Live prende il via la Pokémon Week, con una serie di appuntamenti quotidiani dedicati alle famose carte collezionabili.
L'evento clou si terrà venerdì, il vero e proprio "Pokémon Day", con l'imperdibile Box Break di Gym Heroes, una delle serie classiche di carte Pokémon tra le più amate dai collezionisti, con aste in partenza da 1, a cura di Mirmex Collectibles e Xiuder, influencer e streamer italiano. Lo stesso Mirmex è stato protagonista della Live del 3 febbraio scorso durante la quale è stato trovato in diretta un Charizard in prima edizione, tra le carte Pokémon più rare e ricercate dai collezionisti.
"Il collezionismo, in particolare quello di carte Pokémon, è una delle categorie più dinamiche su eBay. Si tratta di uno dei segmenti più attivi del nostro marketplace, con un interesse che cresce costantemente nel tempo e coinvolge una community ampia e appassionata", afferma Lorenzo Leonardi, Live Category Manager eBay in Italia.