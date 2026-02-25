Morte Domenico: ispettori del ministero all'ospedale di Bolzano
Il cuore di Domenico trasportato in un box frigo, ispettori del ministero all'ospedale di Bolzano
Il cuore di Domenico trasportato in un box frigo, ispettori del ministero all'ospedale di Bolzano

Gli ispettori fanno verifiche sulla dinamica che ha portato al decesso del bimbo, morto al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore danneggiato
Omaggi per il piccolo Domenico fuori dal Monaldi
Felice De Martino / AGF - Omaggi per il piccolo Domenico fuori dal Monaldi
Cuore bruciato Domenico
AGI - Gli ispettori del ministero della Salute sono arrivati nel pomeriggio all'ospedale di Bolzano per le verifiche sulla dinamica che ha portato al decesso del piccolo Domenico, morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. Gli ispettori acquisiranno la documentazione relativa alle procedure sull'espianto del cuore da trapiantare, avvenuto a Bolzano, e sulla sua conservazione e trasporto fino a Napoli.

Mentre si attende la risposta del gip alla richiesta di incidente probatorio avanzata da Francesco Petruzzi, legale di Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di un cuore danneggiato, fa discutere la foto diffusa da quotidiani del contenitore utilizzato per il trasporto dell'organo da Bolzano a Napoli.

Il contenitore e il refrigerante

Come era già emerso, si tratta di una borsa frigo di plastica rigida con il manico arancione e di colore blu. Su un fianco la scritta a pennarello 'S.OP.C.CHPED', probabilmente abbreviazioni per Sala operatoria Cardiochirurgia pediatrica. Ma il punto critico per gli inquirenti è la tipologia di refrigerante utilizzato, questione che rimbalza da Napoli a Bolzano, per l'uso di ghiaccio secco (anidride carbonica, in pratica, che abbassa la temperatura fino a -80) anziché ghiaccio da acqua, per tenere il cuore per un certo numero di ore in ipotermia in attesa del trapianto.

Le indagini e gli smartphone sequestrati

Domani intanto, come anticipato da Petruzzi, dovrebbe essere conferito l'incarico a periti della procura di procedere all'esame forense degli smartphone sequestrati nei giorni scorsi agli indagati.

L'autopsia e i funerali

Solo dopo l'autopsia sulla salma del bambino, il corpo potrà essere restituito alla famiglia per celebrare i funerali, probabilmente alla fine della prossima settimana.

