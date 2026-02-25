Dopo Glovo, anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario
Dopo Glovo, anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario
Dopo Glovo, anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario

Nuovo sviluppo nell'indagine per caporalato della procura di Milano
Deliveroo, caporalato
Afp -  Deliveroo, food delivery
deliveroo glovo caporalato
AGI - Dopo Foodinho-Glovo anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario nell'ambito di un'indagine per caporalato della procura di Milano. I Carabinieri della tutela del lavoro, su delega del pm di Milano Paolo Storari, hanno eseguito un provvedimento d'urgenza in cui si nomina un amministratore giudiziario.

Retribuzioni più basse del 90%

Dagli accertamenti emerge lo "stato di bisogno" dei rider che prestano servizio per piattaforma web di delivery a cui viene corrisposta "una retribuzione in alcuni casi inferiore fino a circa il 90% rispetto alla soglia d i povertà e alla contrattazione collettiva, somma che sicuramente non è proporzionata né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato".

