Dopo Glovo, anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario

AGI - Dopo Foodinho-Glovo anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario nell'ambito di un'indagine per caporalato della procura di Milano. I Carabinieri della tutela del lavoro, su delega del pm di Milano Paolo Storari, hanno eseguito un provvedimento d'urgenza in cui si nomina un amministratore giudiziario.
Retribuzioni più basse del 90%
Dagli accertamenti emerge lo "stato di bisogno" dei rider che prestano servizio per piattaforma web di delivery a cui viene corrisposta "una retribuzione in alcuni casi inferiore fino a circa il 90% rispetto alla soglia d i povertà e alla contrattazione collettiva, somma che sicuramente non è proporzionata né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato".
Vita da rider, i nuovi schiavi dell'algoritmo: 10 ore di lavoro per 2-4 euro a consegna
Rider sfruttati, Glovo sotto "controllo giudiziario"