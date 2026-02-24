Crolla palazzina nel Veronese, a Negrar. Tre persone estratte vive, si cerca la quarta
L'ultima persona residente nell'edificio, un uomo, è stato individuato e si scava per raggiungerlo
Esplode palazzina nel Veronese, a Negrar
Foto VdF - Esplode palazzina nel Veronese, a Negrar
esplsione veronese macerie
AGI - I vigili del fuoco sono impegnati in un intervento a Negrar, nel Veronese, per l'esplosione con conseguente crollo in un fabbricato di tre piani.

Sono quattro le persone residenti nella struttura, ma ancora non è certo se si trovassero tutte in casa al momento dell'esplosione. I vigili del fuoco hanno estratto in vita tre delle quattro persone (due uomini e una donna) sepolte dalle macerie.

Una quarta persona, un uomo, e' stato individuato e si scava per raggiungerlo.

