Crolla palazzina nel Veronese, a Negrar. Tre persone estratte vive, si cerca la quarta

AGI - I vigili del fuoco sono impegnati in un intervento a Negrar, nel Veronese, per l'esplosione con conseguente crollo in un fabbricato di tre piani.
Sono quattro le persone residenti nella struttura, ma ancora non è certo se si trovassero tutte in casa al momento dell'esplosione. I vigili del fuoco hanno estratto in vita tre delle quattro persone (due uomini e una donna) sepolte dalle macerie.
Una quarta persona, un uomo, e' stato individuato e si scava per raggiungerlo.
