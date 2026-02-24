Arte, design e innovazione, il calendario Sanlorenzo 2026

AGI - Nel 2026 Sanlorenzo celebra dieci anni di impegno culturale con un programma annuale che integra arte, design, artigianato, innovazione e sostenibilità. Il calendario artistico più ambizioso mai realizzato dal brand si articola attorno al primo anno completo di attività di Casa Sanlorenzo a Venezia, rafforzando la visione della Maison, che da sempre considera la cultura e la responsabilità come pilastri fondamentali dell'eccellenza. Questo anniversario consacra Sanlorenzo Arts come protagonista contemporaneo nel promuovere il dialogo creativo, l'espressione artistica e la leadership culturale.
Dalla Biennale di Venezia alla Milan Design Week, fino a Homo Faber, il programma di Sanlorenzo si sviluppa come un percorso culturale che unisce arte, scienza, design e mare, coinvolgendo la scena creativa internazionale e consolidando il ruolo del brand come ambasciatore di innovazione e cultura.
Waves e la Biennale d'Arte di Venezia
Il programma del 2026 è definito da Waves, una mostra esclusiva di Sanlorenzo durante la Biennale d'Arte di Venezia, che si terrà a Casa Sanlorenzo dal 6 maggio fino al 28 giugno, volta ad esplorare il movimento e la trasformazione come linguaggi universali, creando un dialogo tra arte e scienza attraverso la potente metafora delle onde.
L'esposizione collettiva è curata da Sergio Risaliti, Direttore del Museo del '900 di Firenze, e Cristiano Seganfreddo, con il supporto scientifico di Ersilia Vaudo Scarpetta, questi ultimi anche membri del comitato scientifico di Sanlorenzo Arts. La mostra offre un confronto esclusivo tra i grandi maestri dell'arte moderna e della scultura, tra cui Alexander Calder, Fausto Melotti, Lucio Fontana e Tony Cragg, e voci contemporanee di rilievo come Christine Safa e gli artisti visivi Friederich Andreoni e Marcello Maloberti. In questo contesto, l'onda emerge non solo come forza fisica, ma anche come simbolo culturale, profondamente radicato nell'identità di Sanlorenzo.
La visione di Massimo Perotti
"Negli ultimi dieci anni, Sanlorenzo Arts e' passata da una passione istintiva a essere la bussola culturale della nostra organizzazione. - ha affermato Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo - Guidati dalla convinzione che cultura e responsabilità non siano complementi dell'eccellenza, ma la sua base fondamentale. Sostenere la cultura significa investire nelle idee, promuovere l'artigianato e stimolare il coraggio di mettere in discussione il presente mentre si immagina il futuro".
"È con questo spirito - ha aggiunto - che abbiamo inaugurato nel 2025 Casa Sanlorenzo sede permanente e cuore pulsante di Sanlorenzo Arts. Attraverso il nostro programma annuale rendiamo esplicita la nostra ambizione: creare una piattaforma in cui arte, sostenibilita' e design si intrecciano in un dialogo autentico e coerente, capace di riflettere la misura, l'innovazione e l'atemporalita' che definiscono Sanlorenzo nel panorama internazionale dello yachting".
Dal debutto ad Art Basel a Casa Sanlorenzo
Dal debutto ad Art Basel Miami Beach nel 2016, l'impegno di Sanlorenzo nel mondo dell'arte è nato come una passione istintiva, mosso dal desiderio di condividere i valori fondamentali che guidano la Maison. Nel tempo, questa visione si e' trasformata in una piattaforma culturale strutturata, radicata nella responsabilita' ed espressa attraverso partnership istituzionali, opere commissionate e collaborazioni a lungo termine con artisti, curatori e istituzioni.
Tra i traguardi più significativi figurano il ruolo di Sanlorenzo come Global Host Partner di Art Basel dal 2018 al 2023, il patrocinio della Peggy Guggenheim Collection e il principale sponsor del Padiglione Italiano alla Biennale di Venezia, primato assoluto per un cantiere navale. Questo percorso comprende anche la presenza continuativa alla Milan Design Week dal 2017, con l'installazione Il Mare a Milano alla Triennale, premiato con il Compasso d'Oro ADI nel 2020, il riconoscimento piu' prestigioso nel mondo del design.
L’apertura di Casa Sanlorenzo e il futuro
Il percorso trova il suo compimento nel giugno 2025, con l'apertura di Casa Sanlorenzo a Venezia, una villa restaurata da Piero Lissoni e Lissoni & Partners, e inaugurata in occasione della prima edizione della Venice Climate Week. Concepita come una sede culturale permanente, Casa Sanlorenzo promuove ricerca, dialogo e produzione artistica, andando oltre i confini di fiere ed eventi. La mostra inaugurale, Breathtaking di Fabrizio Ferri, ha definito fin da subito questa missione e visione, affidando alla forza della fotografia il compito di affrontare il tema dell'inquinamento oceanico e riaffermare il ruolo dell'arte come catalizzatore di consapevolezza e azione culturale.
Con il programma del 2026, Sanlorenzo Arts rinnova e rafforza il proprio impegno a lungo termine verso la cultura, caratterizzato da continuità, profondità e senso di responsabilità. Attraverso Casa Sanlorenzo e la sua piattaforma internazionale in progressiva espansione, la Maison amplia costantemente la sua voce culturale, estendendo il proprio raggio d'azione oltre i confini dello yachting. Questi dieci anni non rappresentano un punto d'arrivo, ma una solida base su cui continuare a costruire il futuro.
Ecco nel dettaglio il calendario culturale di Sanlorenzo 2026:
- Aprile 2026 - Milan Design Week: Sanlorenzo parteciperà alla mostra evento organizzato dal magazine Interni, con una nuova installazione di Piero Lissoni presso l'Università degli Studi di Milano Statale. L'installazione esplorerà il dialogo unico tra interno ed esterno, design e navigazione, offrendo uno spunto per comprendere come il brand realizza le icone del futuro.
- 6 maggio - 28 giugno 2026 - Waves: Waves inaugura a Casa Sanlorenzo durante la Biennale d'Arte di Venezia, affermandosi come una delle mostre di riferimento nell'ecosistema culturale della città. Curata per Sanlorenzo da Sergio Risaliti, Direttore del Museo del '900 di Firenze, e Cristiano Seganfreddo, con il supporto scientifico di Ersilia Vaudo Scarpetta, con la partecipazione di, l'installazione presenta opere di maestri come Calder, Melotti, Fontana e Cragg, affiancate da artisti emergenti.
- 3-8 giugno 2026 - Venice Climate Week: In qualità di membro fondatore dell'evento, Sanlorenzo parteciperà nuovamente alla Venice Climate Week, riaprendo le porte di Casa Sanlorenzo al dialogo, alla scienza e all'azione collettiva sul cambiamento climatico.
- 1-30 settembre 2026 - Homo Faber: Casa Sanlorenzo ospita la quarta edizione di Homo Faber a Venezia. La manifestazione An Island of Light, curata dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship e diretta artisticamente da Es Devlin, esplora il rapporto tra luce, materiali e abilità artigianale, mettendo in risalto il dialogo tra creatività, artigianato e innovazione.
- 12 ottobre - 24 Novembre - Roselena Ramistella, Casa Sanlorenzo: Il programma del 2026 si conclude con una mostra personale della fotografa siciliana Roselena Ramistella presso Casa Sanlorenzo. Commissionata da Sanlorenzo, la sua opera documenta la vita nelle isole meno conosciute d'Italia, lontano dalla stagione turistica, raccontando le storie degli isolani che le abitano.