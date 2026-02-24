Cede ringhiera della scuola, bimbo cade da 4 metri: è grave

AGI - Un bambino di 9 anni è caduto da un terrazzino all'interno della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Il bimbo è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona e successivamente trasferito al pediatrico Gaslini di Genova. E' in condizioni gravi, con politrauma, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Da quanto appreso, il piccolo era appoggiato alla ringhiera del terrazzino affacciato sul cavedio, a circa 4 metri d'altezza, quando la struttura ha ceduto. Immediato l'allarme da parte di insegnanti e personale scolastico: sul posto oltre all'ambulanza e all'automedica inviate dal 118 anche i vigili del fuoco. L'incidente si è verificato intorno alle 10.
Il precedente
Si tratta del secondo episodio in Liguria negli ultimi cinque mesi. Lo scorso settembre, a Genova, un bambino di sette anni era caduto da un terrazzino del secondo piano di una scuola di Voltri, dedicata all'inclusione e a bambini con risorse educative speciali: il piccolo aveva riportato ferite gravissime, dopo una caduta da un'altezza di circa sei metri. A oggi il bimbo sta affrontando un complesso percorso sanitario.