Riduce la madre in fin di vita e si getta in mare a Civitanova Marche

AGI - Sono riprese questa mattina, nello specchio d'acqua antistante il porto di Civitanova Marche, le ricerche di un ventenne, fuggito di casa ieri sera dopo aver aggredito la madre e che si è gettato in mare, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'area. La donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Macerata: è tenuta in coma farmacologico, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Impegnati i sommozzatori dei vigili del fuoco, i carabinieri e il personale della capitaneria di porto. Le ricerche erano iniziate ieri sera e poi sospese per il buio. Da quanto si è appreso, il giovane avrebbe litigato con la mamma, un'estetista di 53 anni, mentre erano in casa a Pollenza, in provincia di Macerata: l'ha colpita al volto a pugni e poi è fuggito in auto, lasciando il cellulare in casa e dirigendosi a Civitanova Marche, dopo la vettura è stata ritrovata al porto.
Soccorsi chiamati dal padre
È stato il padre, che al momento della lite era all'esterno a fumare, a dare l'allarme dopo aver trovato la moglie sanguinante ed esanime sul pavimento del bagno.