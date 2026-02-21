'Truffe in nome di Domenico, non ascoltateli. Presto Fondazione'
"Truffe in nome di Domenico, non ascoltateli. Presto una Fondazione", l'appello della mamma
"Truffe in nome di Domenico, non ascoltateli. Presto una Fondazione", l'appello della mamma

Il legale della famiglia del bimbo col cuore bruciato: "Nonostante il suo appello iniziale a donare all'Aido, ora vuole convogliare tutto"
La mamma del piccolo Domenico
Felice De Martino / AGF - La mamma del piccolo Domenico
AGI - Si scaglia contro i tentativi di truffa segnalati per raccoglie fondi per suo figlio Domenico, morto queste mattina, la madre del bimbo di Napoli cui era stato trapiantato a dicembre un cuore danneggiato.

"Stanno facendo truffe. Non ascoltateli, non guardate quello che sta uscendo. Io insieme al mio avvocato, a breve, daremo notizie su questa fondazione che voglio creare in nome di Domenico per non dimenticarlo", dice Patrizia Mercolino, uscendo dall'ospedale, provata dal decesso del figlio.

