'Truffe in nome di Domenico, non ascoltateli. Presto Fondazione'

AGI - Si scaglia contro i tentativi di truffa segnalati per raccoglie fondi per suo figlio Domenico, morto queste mattina, la madre del bimbo di Napoli cui era stato trapiantato a dicembre un cuore danneggiato.
"Stanno facendo truffe. Non ascoltateli, non guardate quello che sta uscendo. Io insieme al mio avvocato, a breve, daremo notizie su questa fondazione che voglio creare in nome di Domenico per non dimenticarlo", dice Patrizia Mercolino, uscendo dall'ospedale, provata dal decesso del figlio.
