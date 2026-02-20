Saluti romani Acca Larentia: prosciolti militanti CasaPound

Saluti romani ad Acca Larentia: prosciolti militanti di CasaPound
Il gup di Roma ha prosciolto, tra gli altri, Gianluca Iannone e il portavoce Luca Marsella, i pm contestavano la violazione delle leggi Mancino e Scelba
AGI - Il gup di Roma ha prosciolto una trentina di militanti di CasaPound, tra cui Gianluca Iannone e il portavoce delle 'tartarughe' Luca Marsella, accusati di aver effettuato i saluti romani, al grido 'presente' durante la commemorazione della strage di Acca Larentia il 7 gennaio del 2024.
I pm, si ricorda, contestavano la violazione delle leggi Mancino e Scelba. L'avvocato Domenico Di Tullio, storico difensore dei militanti, commenta all'AGI, che "oggi si chiude un processo" nel modo corretto perché, finalmente "è stata fatta giustizia" mentre, "a quasi 50 anni, sono ancora impuniti e sconosciuti gli assassini di Acca Larentia".