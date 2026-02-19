Valanga in Valle d'Aosta, due scialpinisti feriti

AGI - Una valanga, degli alpinisti travolti e le operazioni di soccorso condotte in condizioni estreme. È successo a Punta Leysser, in Valle d'Aosta, a quota 2550 metri. Il distacco è avvenuto intorno alle 13.30.
Travolti dalla valanga cinque scialpinisti. In tre sono rimasti illesi e sono riusciti a dare l'allarme. Ma le operazioni di recupero sono state davvero difficili, rese proibitive dalle cattive condizioni meteo.
Il soccorso a terra in condizioni estreme
Il vento forte, la scarsa visibilità hanno impedito agli uomini del soccorso alpino valdostano di far alzare in volo un elicottero. Si è deciso di intervenire con una squadra di sole otto persone, per non mettere a rischio un equipaggio completo. Con gli sci i soccorritori hanno raggiunto il luogo della valanga e si sono messi all'opera per recuperare i due scialpinisti che sin dal primo momento si sono presentati in condizioni più preoccupanti.
L'intervento dell'elicottero e il recupero dei feriti
Nel frattempo un'altra squadra era già pronta a intervenire in caso di necessità, mentre col passare delle ore le condizioni meteo e la visibilità sono migliorate, anche il vento si è attenuato e l'elicottero ha potuto raggiungere Punta Leysser e recuperare i feriti che sono stati trasferiti nel più vicino pronto soccorso. Uno versa in condizioni molto gravi, l'altro è in fase di valutazione.