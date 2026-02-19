Paolo Petrecca lascia la direzione di Rai Sport dopo Milano-Cortina: mandato rimesso all’ad Rossi

AGI - Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. È quanto si apprende da fonti Rai. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida.
La decisione arriva dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia inaugurale delle XXV Olimpiadi Invernali di Milano Cortina dallo Stadio San Siro lo scorso 6 febbraio.
Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca aveva già annunciato che non avrebbe condotto la cerimonia conclusiva dei Giochi il prossimo 22 febbraio.
La telecronaca della cerimonia
Il risultato della telecronaca, giudicato non all'altezza delle aspettative, è direttamente collegato all'emergenza di dover sostituire all'ultimo minuto il telecronista sportivo Auro Bulbarelli.
Bulbarelli aveva infatti chiesto di essere sollevato dall'incarico dopo aver causato un grave spoiler sul ruolo del Presidente Mattarella durante la cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Questa situazione ha costretto Petrecca a subentrare, nonostante fosse stato sconsigliato di assumere il ruolo di commentatore, generando ulteriori polemiche.