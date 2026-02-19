La Rai assume 127 giornalisti al TGR

AGI - L'Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, comunica che in data odierna la Commissione di selezione ha consegnato a RUO la graduatoria relativa alla procedura per l'assunzione di 127 giornalisti destinati alla Testata Giornalistica Regionale. "Si conclude oggi - sottolinea Rossi - il percorso di stabilizzazione avviato per restituire piena dignità professionale a colleghi impiegati in Rai con contratti non giornalistici o a partita Iva.
A tutti loro rivolgo il mio benvenuto ufficiale in Azienda. L'ingresso a tempo indeterminato nelle redazioni della TGR non è soltanto un traguardo individuale, ma un investimento aziendale sulla qualità dell'informazione e sul futuro del giornalismo Rai. In una fase storica segnata da profonde difficoltà per il settore dell'editoria - con riduzioni di organico, tagli alle redazioni e un diffuso ricorso a collaborazioni sottopagate o a forme contrattuali non coerenti con l'attività giornalistica svolta - Rai compie una scelta chiara: investire sul lavoro regolare, sulle tutele e su percorsi selettivi strutturati.
Desidero ringraziare la Commissione esaminatrice per il lavoro rigoroso, competente e trasparente svolto in tutte le fasi della selezione: il Presidente Alessandro Casarin, già Direttore della TGR; Incoronata Boccia, Direttrice dell'Ufficio Stampa Rai; e Roberta Serdoz, Vicedirettrice della TGR, che hanno assicurato professionalità, equilibrio e pieno rispetto delle regole. Un sentito ringraziamento anche a RUO per il prezioso lavoro amministrativo e organizzativo che ha accompagnato l'intero iter fino alla consegna della graduatoria. La Rai conferma così la propria missione di Servizio Pubblico, investendo sulle persone, sulla qualità e sulla credibilità del giornalismo".