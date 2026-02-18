Teatro Sannazaro, Giuli: 'Iniziato il percorso per il restauro'

AGI - Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, accompagnato dal prefetto di Napoli Michele di Bari, è arrivato in via Chiaia, e, accolto dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Paduano e dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha compiuto un sopralluogo solo esterno al teatro Sannazaro andato a fuoco ieri.
Il ministro poi sarà in prefettura per una riunione. Con il ministro ci sono anche Lara Sansone, proprietaria e direttore del teatro, e il marito.
"Abbiamo iniziato a stabilire un percorso che ci porterà attraverso la cooperazione con i gestori, proprietari del Teatro Sannazaro, come istituzioni locali e nazionali, a raggiungere il prima possibile l'obiettivo di restaurare e rigenerare il teatro". Lo dice parlando con i giornalisti dopo una riunione sul recupero dello storico teatro, in prefettura a Napoli, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
Questo avverrà "senza che la programmazione delle attività del teatro venga meno", ha sottolineato il ministro.
Intanto, la procura di Napoli ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. Le operazioni di smassamento e messa in sicurezza del teatro, degli esercizi commerciali e degli appartamenti connessi allo stabile del teatro non consentono ancora le ispezioni e i rilievi necessari per comprendere l'origine e il punto di innesco delle fiamme.