Archiviata l’inchiesta su Totti e Noemi Bocchi: nessun abbandono di minori
Archiviata l’inchiesta su Totti e Noemi Bocchi: nessun abbandono di minori

Il procedimento era nato da una denuncia di Ilary Blasi, secondo cui l’ex capitano giallorosso avrebbe lasciato sola la figlia durante una serata del 2023
Edoardo Izzo
Francesco Totti e Noemi Bocchi
AGI - Il gip di Roma ha archiviato l'inchiesta che vedeva indagati l'ex capitano della Roma Francesco Totti, l'attuale compagna, Noemi Bocchi accusati di abbandono di minori e la babysitter a cui veniva contestato di avere detto falsamente di essere stata presente in casa per offrire un alibi alla coppia. Lo apprende l'AGI.

Il fascicolo era stato avviato dopo una denuncia presentata da Ilary Blasi, ex moglie di Totti, in cui la donna sosteneva che l'ex numero 10 giallorosso avrebbe lasciato sola la figlia per alcune ore nel corso di una serata, nel maggio del 2023.

La denuncia e la richiesta di archiviazione

Secondo quanto denunciato dalla conduttrice televisiva, la figlia più piccola avrebbe dovuto trascorrere la serata con il papà che però si sarebbe allontanato di casa. Per Totti, Bocchi e la babysitter la stessa procura aveva sollecitato l'archiviazione.

