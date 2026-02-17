C'è un nuovo cuore per il piccolo ricoverato al Monaldi

AGI - C'è un nuovo cuore compatibile per il piccolo Domenico, il bambino di due anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli dal 23 dicembre, quando il primo trapianto non è andato bene perché il cuore prelevato da Bolzano è arrivato danneggiato. Lo ha comunicato in diretta dal nosocomio collegato con Bianca Berlinguer, la conduttrice del programma 'E' sempre Cartabianca', dove Patrizia Mercolino, la mamma del bambino, era stata invitata come ospite. Francesco Petruzzi, il legale della famiglia del bambino.
La donna è stata convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria e si trova all'interno dell'ospedale. Nei giorni scorsi aveva rivolto diversi appelli, alle istituzioni e al Papa, rimarcando più volte di non voler perdere la speranza per l'arrivo di un nuovo organo per suo figlio. Per domani era già previsto un nuovo consulto dell'Heart Team, per valutare le condizioni del piccolo paziente e la possibilità di effettuare ancora un trapianto.
Condizioni stabili del piccolo Domenico
In mattinata l'Azienda Ospedaliera dei Colli nel bollettino medico quotidiano aveva detto che le condizioni del bambino di due anni e mezzo ricoverato all'Ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre non presentano variazioni significative e restano stabili, in un quadro di grave criticità. Il bambino continua a essere ricoverato in terapia intensiva, sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Il paziente permane dunque in lista trapianto fino a nuova valutazione.