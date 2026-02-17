Le nuove cure mirate per psoriasi e dermatite

AGI - La cute è il nostro principale "organo di relazione" e quando è colpita da un'infiammazione cronica, le conseguenze vanno ben oltre l'aspetto visibile. Psoriasi e dermatite atopica possono incidere su sonno, lavoro o scuola, attività fisica, relazioni sociali e salute mentale.
Patologie diverse per meccanismi e storia naturale, ma accomunate da una nuova consapevolezza clinica: oggi gli obiettivi di cura non sono più solo la riduzione delle lesioni raggiunta grazie alle novità terapeutiche, ma un miglioramento reale e misurabile della qualità di vita, possibile grazie a percorsi appropriati, continui e multidisciplinari. Ne hanno discusso gli specialisti della SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse.
Psoriasi e dermatite atopica
"Psoriasi e dermatite atopica non sono solo una questione estetica: possono associarsi a comorbidità e incidere su lavoro, relazioni e salute psicologica", spiega Nicola Zerbinati, Prof. Ordinario di Dermatologia Università degli Studi dell'Insubria-Varese e membro del consiglio direttivo della SIDeMaST. "Per questo la gestione avanzata è spesso un lavoro di squadra: il dermatologo coordina un percorso integrato e personalizzato, con l'obiettivo di prendersi cura della persona e non solo della lesione", aggiunge.
I numeri delle infiammazioni croniche in Italia
In Italia la psoriasi interessa una quota rilevante della popolazione, con stime di prevalenza comprese tra 1,8% e 4,8% e un'incidenza che può superare i 200 nuovi casi per 100.000 persone all'anno. La dermatite atopica presenta numeri altrettanto significativi, soprattutto considerando il forte impatto nelle diverse fasce d'età: negli adulti la prevalenza di eczema corrente è stimata intorno all'8,1%, mentre in età prescolare la letteratura più recente indica una mediana di prevalenza a 12 mesi pari all'11,8%. Dietro questi dati ci sono pazienti che convivono con sintomi spesso invisibili all'esterno ma altamente invalidanti. Il prurito persistente, tipico della dermatite atopica, altera il sonno e innesca un circolo vizioso di grattamento e infiammazione. Una recente meta-analisi stima che oltre il 43% dei pazienti presenti disturbi del sonno. Anche nella psoriasi il prurito è molto frequente, riportato in oltre il 70% dei casi, ma ancora spesso sottovalutato. Le ripercussioni possono estendersi al lavoro, con assenze e riduzione della produttività, e al benessere psicologico.
Gestione avanzata e controllo stabile della malattia
"Quando una malattia cutanea cronica è moderata o severa, l'impatto non è solo clinico, ma anche sociale ed economico - sottolinea Zerbinati - ed è per questo che riconoscere precocemente la gravità e intervenire in modo adeguato fa la differenza nel lungo periodo". Parlare oggi di "gestione avanzata" significa superare la logica del trattamento episodico delle riacutizzazioni. La diagnosi accurata e la corretta stratificazione della gravità tengono conto non solo dell'estensione delle lesioni, ma anche di sintomi come prurito, dolore, disturbi del sonno e impatto sulla qualità di vita: "L'obiettivo moderno non è insegnare al paziente a convivere con la malattia, ma costruire un controllo stabile e misurabile nel tempo - afferma l'esperto - passando dalla reazione alla prevenzione delle riacutizzazioni, con percorsi continuativi e personalizzati". In questo contesto, la personalizzazione terapeutica e la multidisciplinarità diventano elementi chiave, soprattutto nei casi moderati-severi o complessi, quando entrano in gioco comorbidità articolari, allergologiche, cardiometaboliche o un significativo impatto psicologico.
L'innovazione terapeutica e i nuovi obiettivi
Negli ultimi anni l'innovazione terapeutica ha accelerato in modo significativo. Da un lato, le terapie biologiche hanno reso possibili obiettivi di controllo più ambiziosi nella psoriasi moderata-severa, agendo su vie specifiche dell'infiammazione come gli assi IL-23 e IL-17. Dall'altro, nuove opzioni sistemiche orali ampliano le possibilità di scelta, consentendo trattamenti sempre più "su misura", sotto guida specialistica: "Negli ultimi anni abbiamo assistito a un'evoluzione importante - spiega il prof. Nicola Zerbinati - oggi possiamo mirare a un controllo della malattia molto più stabile rispetto al passato, grazie a terapie che agiscono su bersagli specifici dell'infiammazione. Il punto non è promettere 'miracoli', ma restituire alle persone sonno, benessere e libertà nella quotidianità, con percorsi appropriati e monitorati". Anche nella dermatite atopica le novità sono rilevanti.
Le terapie biologiche anti-IL-13 e quelle mirate al circuito del prurito, come gli anticorpi diretti contro il pathway dell'IL-31, consentono oggi di intervenire su sintomi che incidono pesantemente sulla vita reale dei pazienti, come prurito persistente e insonnia: "Agire sui meccanismi che alimentano il prurito significa intervenire su uno dei fattori più debilitanti della dermatite atopica - evidenzia Zerbinati - perché migliorare il sonno vuol dire migliorare anche la giornata, le relazioni e la capacità di affrontare la malattia".