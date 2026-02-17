Bimbo con cuore bruciato: un cuore nuovo per Domenico

AGI - Patrizia Mercolino, la mamma del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito, è in questo momento in ospedale, dove è stata convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria.
A dare la notizia è stata Bianca Berlinguer, la conduttrice del programma 'E' sempre Cartabianca', dove la donna era stata invitata come ospite. A confermare l'arrivo della donna in ospedale è stato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia, l'ha attesa all'esterno del nosocomio napoletano.
Condizioni stabili del piccolo Domenico
E' stato lo stesso avvocato a confermare poi alla Berlinguer che c'è un cuore compatibile per il piccolo, anche se ancora non si sa se sarà destinato a Domenico perché ci sono quattro bambini in attesa di trapianto.
In mattinata l'Azienda Ospedaliera dei Colli nel bollettino medico quotidiano aveva detto che le condizioni del bambino di due anni e mezzo ricoverato all'Ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre non presentano variazioni significative e restano stabili, in un quadro di grave criticità. Il bambino continua a essere ricoverato in terapia intensiva, sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Il paziente permane dunque in lista trapianto fino a nuova valutazione.
Una nuova speranza per Domenico
Potrebbe dunque esserci un nuovo cuore compatibile per il bambino di due anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli dal 23 dicembre, quando il primo trapianto non è andato bene perché il cuore prelevato da Bolzano è arrivato danneggiato. Patrizia Mercolino, la mamma del bambino, che si trova ancora all'interno dell'ospedale nei giorni scorsi aveva rivolto diversi appelli, alle istituzioni e al Papa, rimarcando più volte di non voler perdere la speranza per l'arrivo di un nuovo organo per suo figlio. Per domani era già previsto un nuovo consulto dell'Heart Team, per valutare le condizioni del piccolo paziente e la possibilità di effettuare ancora un trapianto.