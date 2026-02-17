Meloni telefona alla madre del bimbo del Monaldi

AGI - Giorgia Meloni ha telefonato questa mattina alla madre del bambino ricoverato in terapia intensiva al Monaldi, al centro del dramma per il danneggiamento del cuore da trapiantare. La presidente del Consiglio – a quanto apprende l'Agi dal legale della famiglia, Francesco Petruzzi, presente nel corso della conversazione telefonica – avrebbe anche assicurato l'impegno per fare giustizia, manifestando la propria solidarietà ai familiari del piccolo.
Patrizia, la madre del bambino di due anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli, riceve la solidarietà delle istituzioni. "Ho sentito prima il presidente Fico e poi la premier Meloni – racconta a Repubblica in un video – mi hanno espresso la loro vicinanza e mi hanno detto che sarà fatta giustizia, ma come ho detto anche a loro ora la priorità è aiutarmi a trovare una soluzione per mio figlio".
Le rassicurazioni della premier e la mobilitazione
Su questo punto dice di aver ricevuto rassicurazioni: "Mi hanno detto che sono già mobilitati". La donna riferisce anche di non aver ricevuto dai medici ulteriori notizie sulle condizioni del figlio e ribadisce di essere fiduciosa sulla possibilità che possa essere effettuato un nuovo trapianto.
La speranza di un cuore nuovo
"Io ci credo e ci spero ancora – rimarca – nella possibilità che a mio figlio arrivi un cuore nuovo". Agli esperti dell'Heart team, che domani si riuniranno al Monaldi, la donna non rivolge nessuna richiesta e si affida alla loro competenza: "Faranno il loro lavoro".
Da ospedale Bambino Gesù massima disponibilità
"Abbiamo tutta una parte clinica che segue il caso - del bimbo con il cuore bruciato - così come è stato richiesto. Ci sarà un incontro domani o nei prossimi giorni in cui i grandi esperti vedranno fisicamente il bambino. E daranno la loro opinione. Ci rimettiamo al loro parere. Il Bambino Gesù è sempre disponile". Lo ha detto il presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, Tiziano Onesti, in occasione dell'inaugurazione del nuovo reparto di dialisi.