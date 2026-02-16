Valanga killer a Courmayeur, morto anche il terzo freerider 

AGI - È morto questa mattina all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino il freerider francese di 35 anni travolto ieri da una valanga a Courmayeur.
L’uomo era stato estratto dalla neve in stato di grave ipotermia e arresto cardiaco. Subito trasferito all'ospedale Giovanni Bosco di Torino, i medici hanno applicato tecniche di supporto e riscaldamento extracorporee, ma non c’è stato nulla da fare.
Il video della valanga
Travolti da una valanga nel Canale del Vesses
Il 35enne si trovava insieme a due amici di 29 e 31 anni, entrambi deceduti. La valanga aveva travolto i tre nel Canale del Vesses.
Una delle tre vittime era stata estratta già senza vita, mentre un'altra era stato tirato fuori dalla massa nevosa ancora vivo ma in gravissime condizioni, morendo poco dopo in ospedale.
Sul posto ieri era intervenuto il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) di Entrèves.
La dinamica dell'incidente
Secondo i soccorritori intervenuti nel canale del Vesses, gli sciatori stavano effettuando fuoripista. Sul posto oltre al il Soccorso alpino valdostano erano presenti anche i militari della Guardia di Finanza di Entreves. Utilizzati per le operazioni di soccorso anche tre elicotteri che hanno captato i segnali dall’Artva, lo strumento di rilevazione delle persone travolte dalla valanga