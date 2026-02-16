Sicurezza ferroviaria, droni e AI: le nuove misure dopo i sabotaggi
Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha esaminato un pacchetto di misure che include l’uso di droni nelle aree sensibili, il potenziamento della videosorveglianza
Stefano Barricelli
Polizia alla Stazione Termini
treni alta velocità sabotaggio
AGI - Droni per presidiare le aree sensibili, rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza anche con l'impiego dell'intelligenza artificiale, pattuglie congiunte FS Security-forze dell'ordine ed estensione delle recinzioni lungo le infrastrutture più rilevanti e la rete dell'Alta Velocità.

Sono alcune delle misure analizzate, dopo i recenti episodi di danneggiamento, dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La riunione al Viminale e i partecipanti

Alla riunione, presieduta al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, dei servizi di intelligence e di Ferrovie dello Stato Italiane.

Potenziamento dei controlli e del programma "Stazioni sicure"

Il Comitato ha inoltre deciso "maggiori controlli sui treni e sull'intera rete, insieme al potenziamento del programma 'Stazioni Sicure' nei grandi scali ferroviari e nelle aree più frequentate".

Mit, pista anarchica inquietante per sabotaggi

"Le ennesime notizie di sabotaggi e l'emergere della pista anarco-insurrezionalista sono inquietanti ma purtroppo non sorprendenti. Siamo certi che tutte le forze politiche, senza distinguo, faranno fronte comune contro i violenti che attaccano l'Italia". Così una nota del MIT.

