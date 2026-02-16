Sicurezza ferroviaria, droni e AI: le nuove misure dopo i sabotaggi

AGI - Droni per presidiare le aree sensibili, rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza anche con l'impiego dell'intelligenza artificiale, pattuglie congiunte FS Security-forze dell'ordine ed estensione delle recinzioni lungo le infrastrutture più rilevanti e la rete dell'Alta Velocità.
Sono alcune delle misure analizzate, dopo i recenti episodi di danneggiamento, dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
La riunione al Viminale e i partecipanti
Alla riunione, presieduta al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, dei servizi di intelligence e di Ferrovie dello Stato Italiane.
Potenziamento dei controlli e del programma "Stazioni sicure"
Il Comitato ha inoltre deciso "maggiori controlli sui treni e sull'intera rete, insieme al potenziamento del programma 'Stazioni Sicure' nei grandi scali ferroviari e nelle aree più frequentate".
Mit, pista anarchica inquietante per sabotaggi
"Le ennesime notizie di sabotaggi e l'emergere della pista anarco-insurrezionalista sono inquietanti ma purtroppo non sorprendenti. Siamo certi che tutte le forze politiche, senza distinguo, faranno fronte comune contro i violenti che attaccano l'Italia". Così una nota del MIT.